«Ковид-паспорта», в которых будет прописываться наличие у человека прививки от коронавируса, в центре Гамалеи назвали правильным решением.«Ковид-паспорта - совершенно правильная вещь, которую надо вводить одновременно с началом вакцинации, чтобы каждый вакцинируемый имел при себе документ, подтверждающий, что он провакцинирован», - сказал директор центра Александр Гинцбург в интервью телеканалу «Россия-24».Он отметил, что человек, сделавший прививку, «на определенное время полностью защищен от возможности заражения данным вирусом».Центр им. Гамалеи первым в мире создал вакцину от коронавируса. 11 августа этого года Россия ее официально зарегистрировала под названием «Спутник V».Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что российские прививки от коронавируса будут защищать и от новых штаммов-мутантов, обнаруженных в Великобритании и ЮАР. 25 декабря стало известно, что они найдены в образцах уже в восьми странах Европы.