В Россию пришли экстремальные, в некоторых регионах страны столбики термометра опустятся до – 50 градусов, а ощущаться это будет как -70 градусов.В связи с этим жителям советуют не покидать пределы населенных пунктов, одеваться тепло, а на дорогах создадут патрули для помощи водителям, попавшим в беду.На Ямале до – 50 градусов и ниже. Местные жители говорят, что при такой температуре тяжело дышать, а воздух такой холодный, что если глубоко вдохнуть, то можно сильно закашляться или обжечь слизистую. Голые руки и уши можно обморозить за пару минут, а в воздухе висит плотная дымка, словно туман.Арктический холод надвигается на Сибирь, где весь декабрь наблюдалась теплая погода. Морозы там продержатся до самого Нового года.Автомобилистам Западной Сибири рекомендовали не совершать дальних поездок в период с 25 по 30 декабря. Из-за ухудшения погодных условий в регионах могут отменить автобусные рейсы.По прогнозам Гидрометцентра, в ближайшие двое суток в центральных и южных районах Красноярского края до – 35 градусов, а на юге Таймыра – 45…-50 градусов. В Эвенкии и Туруханском районе до – 55 градусов мороза.Синоптики предупреждают об еще одной опасности: в дневные и ночные часы возможны сильные перепады температур, что может привести к дополнительной нагрузке на подземные сети водо - и теплоснабжения. Поэтому в повышенную готовность переводятся коммунальные службы.К холодам местные жители уже привыкли, а вот к коронавирусу – нет, поэтому возникает вопрос: может ли холод убить COVID-19?Сергей Токарев, главный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе, доктор медицинских наук отметил, что на такой исход надеяться не приходится.- Коронавирус даже при очень сильных морозах не погибает. Напротив, возникает негативное сочетание двух факторов. На Севере ощущается кислородная недостаточность и «полярная одышка», а морозы это явление усиливают. Недостаток кислорода ведет к сжижению крови, она становится вязкой, и как следствие - к образованию тромбов, - отметил специалист в беседе с «Российской газетой».Врачам давно известно, что «ковид» тоже делает кровь вязкой и ведет к образованию тромбов. Поэтому северяне сейчас уязвимы вдвойне.- Единственный плюс холодов – люди реже выходят из дома и меньше подвержены риску заражения, - заключил специалист.Ранее специалисты выяснили, что вино и шоколад способствуют укреплению иммунитета и тем самым могут спасти от тяжелой формы коронавирусной инфекции, пишет ФАН.