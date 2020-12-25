Пленум Верховного суда РФ утвердил постановление, которое заметно снизит число мошенничеств на рынке недвижимости. Теперь в договоре купли-продажи можно прописать пункт, по которому продавец выступает поручителем в случае признания договора недействительным. Тогда человек, который незаконно реализовал недвижимость, должен будет вернуть деньги.Эксперты объяснили, как это будет работать на практике.- Представьте ситуацию, когда после покупки родственник продавца оспаривает сделку, так как его права были нарушены. Именно в таком случае продавец или третье лицом могут вернуть деньги, если выступают поручителями, - отметил адвокат Вячеслав Голенев.Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев в беседе с \\"Российской газетой\\" подчеркнул, что полностью полагаться на подобный пункт в договоре не стоит. У человека может попросту не оказаться денег и имущества в собственности, так что надеяться на легкий возврат не приходится.Единственный способ, который сегодня существует в России – это сделка у нотариуса. В данном случае все потери страхует нотариус, который проверяет законность сделки.Если будет допущена ошибка, то он возместит ущерб, так как несет материальную ответственность. Это позволяет отсечь мошенников на этапе оформления сделки.