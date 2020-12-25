В Киеве ответили на заявление Александра Лукашенко по поводу того, что террористы возят оружие в Белоруссию через Украину. Заявление сделал пресс-секретарь МИД Олег Николенко.Он выразил мнение, что слова белорусского лидера всего лишь инсинуации, а Украина не является врагом Минска.«Украина категорически отвергает очередные инсинуации Александра Лукашенко. Риторика о внешнем вмешательстве четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа», - считает Николенко.Дипломат заявил, что украинский МИД осуждает терроризм в любых его проявлениях, пишет издание УНИАН.25 декабря президент Белоруссии рассказал, что раскрытая в стране террористическая группа предпринимателя Николая Автуховича тоннами везла оружие через Украину.Боевики собирались устроить ряд террористических актов по всей стране – два из них они успели реализовать – поджог дома милиционера в Гродненской области и подрыв автомобиля.Сейчас ситуация на контроле у правоохранителей.