Число людей, заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире, за минувшие сутки увеличилось более чем на 655 тысяч и превысило 78,19 миллиона.По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вечер пятницы, 25 декабря, в общей сложности в разных странах с начала пандемии медики зафиксировали 78 194947 случаев заражения. От пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончались 1 736752 человека. За прошедший день выявлен 655041 новый инфицированный, умерли 11564 больных.Большинство случаев заражения (свыше 49%) за прошедший день – 323507 – зарегистрированы в Северной и Южной Америке. На втором месте Европа (245610 новых случаев), третью строчку занимает Юго-Восточная Азия, где число инфицированных за сутки возросло на 33084 человека.Напомним, как писал сайт kp.ru, «британский» штамм-мутант коронавируса нашли уже в восьми странах Европы, в связи с чем глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге призвал экстренно усилить защитные меры.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЭксперт объяснил, насколько опасно появление в России коронавируса-мутанта из БританииУже вторую неделю главные мировые новости приходят из Великобритании - именно там было объявлено о появлении мутировавшего коронавируса. По сообщению британских властей, он на 71 процент более заразен, чем обычный, поэтому распространяется гораздо быстрее (подробности).