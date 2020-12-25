Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет делать прививку от коронавируса, потому что летом он уже бессимптомно перенес COVID-19, и теперь уверен: второй раз к нему «зараза не пристанет». Во время посещения детской инфекционной больницы в Минске он признался, что сам относится к скептикам, и сообщил, что уже и министру здравоохранения сказал, что прививаться от коронавирусной инфекции не станет, передает телеканал ОНТ.«Я отношусь к тем скептикам. Вот как человек – я уже министру сказал, он одобрил это, он же у нас старший – что я вакцинироваться, прививаться не буду», - заявил Лукашенко медикам в больнице.Белорусский лидер добавил, что весной в республике планируется привить от коронавируса около 1,2 миллиона человек, а «может, и два миллиона – в зависимости от того, как люди пойдут на это». При этом он подчеркнул, что главным принципом вакцинации будет добровольность.Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Лукашенко заявил, что в Беларусь завезут из других стран пять – шесть вакцин против COVID-19, в том числе и российскую.