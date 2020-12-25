Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что ни во время клинических испытаний российской вакцины «Спутник V», ни с момента введения этого препарата в гражданский оборот не было выявлено никаких серьезных аллергических реакций на прививку.Об этом он сообщил, комментируя информацию о том, что в Соединенных Штатах изучают несколько случаев аллергии на одобренную в США вакцину против COVID-19, совместно разработанную американской компанией BioNTech и немецкой Pfizer.«Тяжелых аллергических реакций при применении вакцины «Спутник V» и во время клинических испытаний – первой, второй, третьей фазы, – и во время гражданского оборота не наблюдалось», - сказал Александр Гинцбург в интервью телеканалу «Россия-24».Директор разработавшего препарат Центра добавил, что министерство здравоохранения с Росздравнадзором «очень жестко отслеживают» все побочные эффекты.Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что у одного из медработников в Нью-Йорке после прививки от коронавируса была такая сильная аллергическая реакция, что его пришлось срочно госпитализировать.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКазусы гонки вакцин: АстраЗенека «потеряла» часть доз, а разработчики «Спутника V» предложили объединить российскую и зарубежную прививкиПродолжаем разбираться в разработках против «болезни века» - отечественных и зарубежных, которые будут доступны жителям нашей страны (подробности).МЕЖДУ ТЕМЧем отличаются разные вакцины от коронавируса и какая лучше: пять главных критериевКак идут дела с разработкой прививки от «болезни века» у нас и в других странах мира, какие проекты в числе лидеров и в чем их плюсы и минусы - «КП» разобралась вместе с экспертами (подробности).