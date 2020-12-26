В ближайшее время в России могут принять решение о вакцинации «Спутником V» пожилых людей, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург на специальной на пресс-конференции, посвященной российскому препарату против COVID-19.Он рассказал, что несколько дней назад в Москве были завершены испытания этой вакцины, в которых участвовали добровольцы старше 60 лет, и 25 декабря «были подведены научные итоги этого испытания и в положенной форме представлены министерству здравоохранения».Теперь Минздрав изучает отчет, и, «так как там очень положительные результаты», по словам Гинцбурга, «абсолютно не хуже тех, которые были получены в первой – третьей фазах клинических испытаний на других возрастных группах», то можно «утверждать, что в ближайшие дни будет принято решение о возможности использования вакцины «Спутник V» для вакцинирования населения с 18 лет и без ограничения возраста». Ученый добавил, что очень на это надеется, передает ТАСС.Напомним, как писал сайт kp.ru, Александр Гинцбург также рассказал, что что ни во время клинических испытаний вакцины «Спутник V», ни с момента введения препарата в гражданский оборот не было выявлено никаких серьезных аллергических реакций на прививку.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГеннадий Онищенко привился от коронавируса: Мысли не путаются, самочувствие обычноеЭкс-главсанврач и знаменитый эпидемиолог – в беседе с обозревателем KP.RU Александром Гамовым – в первые минуты после заветного укола (подробности).