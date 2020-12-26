В одной из дислоцированных в Пскове воинских частей накануне, 24 декабря, произошло ЧП: во время работ по обслуживанию техники и вооружения в парке боевых машин непроизвольно выстрелило орудие – 30-миллимитровая пушка. К счастью, никто из солдат в результате не пострадал.Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщило командование Псковского гарнизона. В сообщении уточняется, что «произошел непроизвольный выстрел из 30-мм пушки».«Металлическая болванка без взрывчатого вещества на излете траектории упала на окраине города на нежилое здание. В результате происшествия никто не пострадал», - отмечается в заявлении командования воинской части.Как добавили в пресс-службе гарнизона, сотрудники правоохранительных органов региона вместе с командованием воинской части выясняют причины случившегося, а также устанавливают все обстоятельства инцидента в парке боевых машин, передает ТАСС.