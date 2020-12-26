Проведенная министерством культуры России проверка выявила серьезные нарушения в деятельности Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Горького, ведомство направило материалы в генпрокуратуру.Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минкультуры. Уточняется, что нарушения касаются «использования федерального имущества, расходования средств на оплату труда», а также президентского гранта «при выполнении государственного задания, осуществлении государственных закупок, проведении ремонтных работ».В сообщении также отмечается, что комплексная проверка деятельности театра за период с начала 2018 года по июнь нынешнего была завершена в октябре. Министерство поручило худруку МХАТ Эдуарду Боякову устранить нарушения и отчитаться о принятых мерах.Напомним, как писал сайт kp.ru, продюсер и театральный режиссер был назначен новым руководителем Московского Художественного академического театра имени Горького в начале декабря 2018 года.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМХАТ им. Горького решительно меняется - пляшет, гремит и вращает сценойСпектакль «Красный Моцарт» приятно удивил зрителей (подробности).