Более трети россиян (38%) тратят на разговоры с коллегами почти пятую часть своего рабочего времени в течение дня. Об этом говорят результаты опроса, проведенного платформой поиска работы HeadHunter.Кроме того, исследование показало, что женщины уделяют собственно работе гораздо больше времени, чем мужчины, и меньше отвлекаются на посторонние вещи.Так, 21% опрошенных утверждают, что в течение обычного рабочего дня тратят непосредственно на работу от 91% до 100% времени, еще 24% заявили, что работают 81-90% времени.«Женщины чаще выбирали более высокие значения, чем мужчины, то есть они тратят на работу в течение дня больше времени: 51% женщин выбрали значения больше 81%, а среди мужчин таких лишь 40%», - отмечается в исследовании.Также выяснилось, что чем моложе человек, тем меньше времени он тратит на работу. Кроме общения с коллегами, россияне отвлекаются на чтение новостей (37%), на соцсети (27%). И только 22% респондентов сообщили, что в течение рабочего дня вообще ни на что не отвлекаются. В основном, такие ответственные сотрудники трудятся в банковской сфере (37%), а также в сфере медицины и фармацевтики (30%), передает ТАСС.