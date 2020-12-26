Конституционный суд (КС) России разъяснил, что международный арбитраж может решать спор между государством и иностранными инвесторами только после того, как будет ратифицировано международное соглашение России, и к нему будет принят федеральный закон.Такие разъяснения собственного постановления КС опубликовал на своем сайте по запросу правительства в связи с делом восьмилетней давности: в 2012 году Игорь Ушаков из Читы ввез в страну китайские товары для собственного пользования, задекларировал их и заплатил все положенные пошлины.Позже таможня пересчитала уплаченную россиянином пошлину с учетом ставок, предусмотренных временно применявшимся в тот момент соглашением о Таможенном союзе, и сумма оказалась намного больше – почти на 47 тысяч рублей. однако на тот момент положения договора применялись временно, и соответствующее соглашение между странами – членами Союза еще не было опубликовано.В связи с этим Конституционный суд постановил, что дело Ушакова подлежит пересмотру, поскольку международный договор, права, свободы и обязанности человека, но при этом устанавливающий отличающиеся от закона правила, применяться без его официальной публикации не может, пишет «Российская газета».