Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на недавнее заявление главы Минобороны Британии о «вызывающем поведении» нашей страны ведет вблизи морских и воздушных границ Соединенного Королевства.Она отметила, что этот тезис британского министра «вызывает удивление», и напомнила о заверениях западных государств, что НАТО не будет продвигаться на Восток, однако Альянс, вопреки утверждениям, продолжает расширяться, а его военная инфраструктура модернизируется и приближается к российским границам. НАТО развертывает свои войска в Прибалтике, создает передовые центры тяжелого вооружения в Европе, а также постоянно повышает интенсивность учений.