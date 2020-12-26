Мэр американского города Нэшвилл (штат Теннесси), где накануне взорвался автофургон, заявил, что причиной чрезвычайного происшествия стала бомба.«Первоначальные сведения указывают на то, что это был умышленный взрыв бомбы в нашем городе», - сказал мэр города Джон Купер на посвященной ЧП специальной пресс-конференции.По словам градоначальника, цель злоумышленников – «вызвать страх и ужас» у жителей Нэшвилла, и городские власти сделают все от них зависящее, чтобы те, кто организовал «это возмутительное и трусливое нападение», предстали перед судом и ответили за содеянное.Джон Купер также объявил, что в районе, который граничит с местом взрыва, на несколько дней вводится комендантский час. Кроме того, он заявил, что в результате произошедшего был нанесен материальный ущерб» десяткам различных коммерческих предприятий – более 40.Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что в результате взрыва, предположительно, погиб один человек, еще трое получили ранения и были доставлены в больницу.