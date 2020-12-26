В Британии за минувшие сутки заразились коронавирусом более 32 тысяч человек, общее число инфицированных в стране с начала пандемии COVID-19 превысило 2,2 миллиона.По данным британского Минздрава, 25 декабря в Соединенном Королевстве медики выявили 32 725 новых заразившихся. Общее количество случаев подтверждения коронавирусной инфекции составило 2 221312, скончались 70195 больных.Напомним, как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе стало известно, что в Англии обнаружили новый тип COVID-19, который оказался еще более заразным. В связи с этим с 20 декабря были введены строжайшие карантинные ограничения в Лондоне, жители и гости британской столицы стали массово покидать город, а многие страны, в том числе и Россия, приостановили воздушное и железнодорожное сообщение с королевством.Между тем, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвали не паниковать из-за новой «британской» мутации коронавируса. В Организации отметили, что специалисты пока не выявили «какого-либо изменения летальности вируса».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Британский» коронавирус-мутант: чем опасен и грозит ли РоссииВместе с экспертами сайт kp.ru отвечает на семь главных вопросов о супербыстром штамме коронавируса (подробности).