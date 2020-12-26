Посольство России в Вашингтоне, комментируя статью газеты Washington Post о визовых проблемах с Москвой, напомнило, что ответственность за этот «тупик» полностью лежит на американской стороне.«Именно США стали инициаторами так называемой визовой войны, навязали нам практику персональных визовых разменов, когда сотрудники российских загранучреждений получают разрешения на въезд только в увязке с выдачей виз для американских работников», - говорится в комментарии российских дипломатов на странице дипмиссии в Facebook.Отмечается, что авторы материала «в очередной раз, ссылаясь на источники в госдепартаменте» вводят своих читателей в заблуждение «и стремятся возложить всю вину за проблемы в консульско-визовых делах на российскую сторону». Между тем, изложенная в статье информация «не соответствует реальному положению вещей».«Никаких отказов в оформлении виз дипломатам и другим специалистам представительств США не было. У нас здесь нет каких-либо преимуществ. Действуем строго на основе принципа взаимности. Количество выдаваемых нами виз американским чиновникам соответствует количеству виз, полученных российскими сотрудниками в США», - отмечают в российском посольстве.В частности, в статье Washington Post говорится, что из-за отказа в выдаче российских виз американцам в посольстве США в Москве катастрофически не хватает сотрудников, поэтому высокопоставленным американским дипломатам приходится самим расчищать снег возле здания своей дипмиссии в российской столице.