В результате нападения повстанцев в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) в пятницу, 25 декабря, погибли трое миротворцев ООН, еще двое получили ранения. Об этом рассказал журналистам официальный представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик.Он уточнил, что неизвестные боевики атаковали «военные силы ЦАР и миссию ООН» в двух городах – в Декоа провинции Кемо и в Бакума провинции Мбому, трое миротворцев из Бурунди были убиты в Декоа.Стефан Дюжаррик подчеркнул, что генсек организации Антониу Гутерриш «решительно осуждает» атаку и призывает власти ЦАР расследовать это военное преступление и привлечь виновных к ответственности, передает ТАСС.Напомним, как писал сайт kp.ru, ситуация в стране обострилась в преддверии назначенных на 27 декабря парламентских и президентских выборов, когда три основные повстанческие группировки объявили, что решили объединить свои силы против правительства. После этого власти ЦАР обвинили экс-президента республики Франсуа Бозизе в попытке государственного переворота.К слову, ранее действующий лидер страны Фостен-Арканж Туадера говорил, что боевики разных банд в ЦАР сейчас вооружены гораздо лучше, чем национальная армия.