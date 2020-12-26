В преддверии новогодних праздников и традиционных уличных гуляний заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что риск заразиться коронавирусом во время мероприятий на открытом воздухе намного ниже, чем в помещениях. Однако, собираясь на многолюдные празднования, не стоит пренебрегать правилами профилактики, потому что опасность подцепить инфекцию и заболеть все же есть.«У мероприятий на открытом воздухе риск инфицирования существенно ниже. Тем не менее скопления людей даже вне помещений являются нежелательными и потенциально опасными», - сказал Александр Горелов в беседе с РИА Новости.Он добавил, что работу катков, горок, различных спортивных сооружений и аттракционов нужно организовать так, чтобы не допустить большого скопления людей.Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Горелов предупреждал, что если россияне будут игнорировать простые правила профилактики заражения – не соблюдать социальную дистанцию, не надевать защитные маски в многолюдных местах, ходить по магазинам и ездить друг к другу в гости, то после новогодних каникул ситуация с заболеваемостью COVID-19 в стране ухудшится.