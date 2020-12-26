Последние новости на утро 26 декабря 2020 года. Обнаруженный в Британии новый штамм коронавируса может стать более опасным, чем уже знакомые специалистам мутации, поскольку он заразнее исходного вируса примерно на 56%, а следовательно, быстрее распространяется. К такому выводу пришли ученые из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины. По их мнению, это приведет к росту числа пациентов в больницах. Однако при этом исследователи отмечают, что пока нет никаких данных о том, что «британский» штамм COVID-19 более смертоносен или вызывает более тяжелое течение заболевания,Тем временем заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в преддверии новогодних праздников и традиционных уличных гуляний рассказал, что риск заразиться коронавирусом во время мероприятий на открытом воздухе намного ниже, чем в помещениях. Однако, собираясь на многолюдные празднования, не стоит пренебрегать правилами профилактики, потому что опасность подцепить инфекцию и заболеть все же есть.В Министерстве просвещения России внесли изменения в сроки и порядок проведения выпускных экзаменов в 2021 году. Главное изменение касается тех школьников, кто не планирует поступать в вуз после 11 класса. Им не нужно будет проходить тестирование в формате ЕГЭ – вместо этого им предстоит два экзамена, по русскому языку и по математике, в формате традиционных выпускных экзаменов.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на недавнее заявление главы Минобороны Британии Бена Уоллеса о «вызывающем поведении» нашей страны ведет вблизи морских и воздушных границ Соединенного Королевства. Она отметила, что этот тезис британского министра «вызывает удивление», и напомнила о заверениях западных государств, что НАТО не будет продвигаться на Восток.А посольство России в Вашингтоне, комментируя статью газеты Washington Post о визовых проблемах с Москвой, напомнило, что ответственность за этот «тупик» полностью лежит на американской стороне. Отмечается, что авторы материала «в очередной раз, ссылаясь на источники в госдепартаменте» вводят своих читателей в заблуждение «и стремятся возложить всю вину за проблемы в консульско-визовых делах на российскую сторону».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЭксперт объяснил, насколько опасно появление в России коронавируса-мутанта из БританииУже вторую неделю главные мировые новости приходят из Великобритании - именно там было объявлено о появлении мутировавшего коронавируса. По сообщению британских властей, он на 71 процент более заразен, чем обычный, поэтому распространяется гораздо быстрее (подробности).