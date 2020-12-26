Нехватка белка в рационе питания может сказаться на выработке антител к коронавирусу даже после вакцинации, сообщил директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.- Количество белковой пищи очень влияет на выработку антител, потому что процесс выработки антител энергетически затратный, поэтому поставка субстрата, то есть мяса, но не жира, а качественного мяса, очень влияет, - отметил глава центра, разработавшего вакцину \\"Спутник V\\".Александр Гинцбург также подчеркнул, что после вакцинации людям следует \\"сделать упор на потребление качественного белка\\". Кроме того, по словам учёного, доля белка в рационе питания людей показывает не только то, насколько благополучно общество в отдельной стране, но и то, насколько хороший у населения популяционный иммунитет.На формирование иммунитета к коронавирусу могут также повлиять алкоголь и стресс, поскольку гормональная система очень связана с иммунной.- Поэтому многие гормоны, которые вызывают стрессовые состояния, угнетают выработку определенных гормонов иммунной системы, поэтому все стрессовые состояния очень здорово подавляют антитела, - объяснил Александр Гинцбург в беседе с ТАСС.