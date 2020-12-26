Самое вредное для здоровья, души и тела человека — это сидеть дома, заявил главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников.- Надо гулять летом, весной, осенью и конечно зимой, потому что зимой самое лучшее время, - отметил врач и телеведущий в эфире телеканала \\"Россия 1\\".Александр Мясников также рекомендовал россиянам ответственнее подходить к выбору одежды для прогулки зимой, чтобы она не нанесла вред. Так, врач напомнил, что при занятиях спортом на улице не следует одеваться слишком тепло, потому что при потоотделении можно легко заболеть, расстегнув слишком тёплую куртку или развязав шарф. Телеведущий также напомнил о пользе ношения солнцезащитных очков даже в холодное время года.Главной ошибкой во время лечения от коронавируса врач назвал неправильный подбор лекарств. Мясников также заявил, что основная надежда на прекращение пандемии коронавируса остаётся на вакцинацию.Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по словам Александр Гинцбурга, недостаток белка в рационе может привести к недостатку антител к коронавирусу.