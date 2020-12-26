Сборная России по хоккею победила в матче с командой США на молодёжном чемпионате мира. Команды сыграли в канадском Эдмонтоне. Встреча завершилась со счётом 5:3.В матче отличились Василий Пономарев, забросивший две шайбы в ворота противника, а также Захар Бардаков, Илья Сафонов и Егор Чинахов. Все они забросили по одной шайбе.В американской команде шайбы забросили Кэм Йорк, Джон Фариначчи и Тревор Зеграс.26 декабря сборная США сыграет с командой Австрии. 28 декабря сборная России сыграет с командой Чехии.