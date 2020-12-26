В России в 2021 году произойдёт взрывной рост легальных продаж украшений из драгоценных металлов и камне из-за введения маркировки ювелирных изделий, заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев. Он также напомнил, что точно также было с меховыми изделиями после начала маркировки шуб несколько лет назад.Министерство финансов готовится к полноценному старту маркировки ювелирных изделий. С начала 2021 года она станет обязательной. Предприниматели начали подключаться к системе маркировки с 1 декабря 2020 года.Напомним, в 2016 году началась маркировка меховых изделий специальными электронными RFID-метками на территории евразийского экономического союза. Только в рамках эксперимента объём рынка меховых изделий увеличился в 13 раз, а продажи подскочили в 7 раз.