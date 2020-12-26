Глава госкорпорации \\"Роскосмос\\" Дмитрий Рогозин объяснил, почему компания подала иск на сумму более 4,7 миллиарда рублей к госкорпорации к самарскому АО \\"Ракетно-космический центр \\"Прогресс\\", которое произвело ракеты-носители \\"Союз\\".- Наше дочернее предприятие несколько лет назад (а если быть точнее - ровно 6 лет назад, т.е. 26 декабря 2014 года) провело запуск ракетой своего производства космического аппарата тоже своего производства, и он вскоре (22 декабря 2017 года) \\"умер\\" на орбите, причем - до истечения гарантированного срока его существования, - написал Рогозин в своём Facebook.Он также заявил, что за шесть лет сменилось руководство и \\"Роскосмос\\", и дочернего предприятия. Однако после прекращения работы спутника \\"Роскосмос\\" по закону обязан предъявить иск и включить в него затраты корпорации на вывод корабля на орбиту.- То есть \\"виновники торжества\\" давно тю-тю, но мы обязаны наказать завод и его коллектив за ошибки, которые допустили люди, которые на этом заводе давно уже не работают. А если не предъявим своевременно такой иск, тогда придётся пойти под суд представителям самой госкорпорации, поскольку именно они не отреагировали на допущенную ошибку и упущенные возможности, - добавил Дмитрий Рогозин.