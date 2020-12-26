Жена Эдварда Сноудена Линдси Миллс, сбежавшая вместе с ним в Россию, опубликовала в своём Instagram семейное фото, на котором Эдвард Сноуден и Линдси Миллс держат на руках новорождённого мальчика в рождественской одежде и красном колпачке.- С Рождеством, малыш. Величайший подарок — это любовь, которую мы разделяем. С праздником от нашей семьи, которая совсем недавно стала больше, - написала под фото Линдси Миллс.Ранее сайт KP.ru сообщал, что в октябре адвокат Сноудена Анатолий Кучерена рассказал о скором рождении первенца Сноудена и его жены.Напомним, в 2013 году на тот момент сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден обнародовал сенсационные разоблачения спецслужб США, касающиеся массовой слежки за людьми по всей планете.Он опубликовал доказательства шпионажа американских спецсулжб за населением 60 стран мира, прослушке телефонных разговоров, видеочатов, переписок, соцсетей и слежки за 35 правительственными организациями европейских стран.Власти США обвинили Сноудена в хищении и разглашении государственной тайны. По данным доклада Пентагона, Сноуден похитил 1,7 миллиона секретных файлов. Он нашёл политическое убежище в России. 22 октября 2020 года стало известно, что Сноудену выдали бессрочный вид на жительство в Российской Федерации.