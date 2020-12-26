Пять прикаспийских государств продлили до конца 2021 года запрет на коммерческий промысел осетровых рыб в Каспийском море. Решение приняли во время видеоконференции представители Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркмении. О продлении запрета сообщили в пресс-службе федерального агентства по рыболовству.Прикаспийская пятёрка обсудила запрет в рамках заседания комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биоресурсов и управлению их совместными запасами. Кроме запрета на промысел, страны приняли решение передавать друг другу обновлённые научные рекомендации по периоду установления запрета.Помимо этого, все пять стран заявили, что заинтересованы с помощью научного сотрудничества восстановить популяцию осетровых видов. Их численность начала сокращаться в Каспийском море почти 30 лет назад - с 1991 года. Ещё в начале ХХ века добыча осетровых в Каспийском море составляла порядка 40 тысяч тонн.