Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с армянским коллегой Арой Айвазяном проблему урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе и выполнение трехстороннего заявления по конфликту в регионе.- Стороны продолжили обмен мнениями по текущим вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня. Особое внимание было уделено обсуждению нагорнокарабахской проблематики в контексте выполнения положений заявления, подписанного 9 ноября 2020 года лидерами России, Азербайджана и Армении, - сказано в заявлении МИД России.