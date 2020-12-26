Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с армянским коллегой Арой Айвазяном проблему урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе и выполнение трехстороннего заявления по конфликту в регионе.- Стороны продолжили обмен мнениями по текущим вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня. Особое внимание было уделено обсуждению нагорнокарабахской проблематики в контексте выполнения положений заявления, подписанного 9 ноября 2020 года лидерами России, Азербайджана и Армении, - сказано в заявлении МИД России.Напомним, как сообщал сайт KP.ru, 9 ноября президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев приняли совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.После этого Азербайджан и Баку остановили длившийся с 27 сентября конфликт на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. В регион ввели российских миротворцев.