Народная артистка России вдова Олега Табакова Марина Зудина и заявила, что чувствует себя нормально и не была госпитализирована.- Нет, со мной всё в порядке, - ответила Зудина агентству РИА Новости.Утром 26 декабря в СМИ появилась информация о том, что вдова бывшего художественного руководителя МХТ Олега Табакова почувствовала себя плохо и вызвала \\"Скорую\\". Сообщалось также, что у актрисы обнаружили вертебро-базилярную недостаточность.Напомним, Марина Зудина родилась в 1965 году. В ГИТИСе она училась на курсе Олега Табакова и Авангарда Леонтьева, тогда и начался их роман с Олегом Табаковым. Они поженились в 1995 году, в том же году у пары родился сын Павел.Марина Зудина служит в театре МХТ. Она играла в картинах \\"Маскарад\\", \\"Дубровский\\", \\"Исповедь содержанки\\", \\"Идиот\\", \\"Есенин\\", а также в сериале \\"Содержанки\\".