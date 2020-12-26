Российский президент Владимир Путин сам сообщит, когда вакцинируется от коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.- Он сообщит сам, когда привьется вакциной от коронавируса, - сказал пресс-секретарь российского лидера в интервью изданию РИА Новости.Как писал сайт kp.ru, сегодня российское министерство здравоохранения одобрило отечественная препарат «Спутник V», разработанный центром Гамалеи, для вакцинации людей в возрасте старше 60 лет. Сообщалось, что вакцина показал полную безопасность и эффективность свыше 90 процентов для возрастной группы старше 60 лет.Напомним, в ходе большой ежегодной пресс-конференции российский президент Владимир Путин сообщил, что пока что не вакцинировался от коронавирусной инфекции, поскольку препарат не рассчитан на людей его возраста. При этом глава государства подчеркнул, что обязательно сделает прививку, как только это станет возможным. Президент России отметил также, что российские вакцины безопасны, поэтому нет причин, чтобы не прививаться.