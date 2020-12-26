Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибшего советского разведчика и бывшего офицера MI6 Джорджа (Георгия Ивановича) Блейк, перешедшего на сторону СССР. Текст телеграммы с соболезнованиями появился в субботу, 26 декабря, на официальном сайте Кремля.- Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Георгия Ивановича Блейка. Полковник Блейк был блестящим профессионалом – особой жизненной закалки и мужества. За годы напряжённой работы он внёс поистине неоценимый вклад в обеспечение стратегического паритета, сохранение мира на Земле. В наших сердцах навсегда сохранится светлая память об этом легендарном человеке, - отметил Владимир Путин.Как сообщал сайт kp.ru, Джордж Блейк скончался сегодня в возрасте 98 лет, причины его смерти пока что не уточняются. Блейк служил в британской разведке MI6 ещё во время Второй мировой войны. А в середине 20 века он перешёл на сторону СССР и начал свою работу в КГБ. Джордж Блейк был обладателем множества советских медалей и орденов.