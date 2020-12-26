Все страны-члены Европейского союза получили вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 26 декабря, на своей странице в социальной сети Twitter заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.- Сегодня мы перевернули новую страницу этого тяжелого года. Вакцины от коронавирусной инфекции доставлены во все страны Европейского союза. Вакцинация по всему Евросоюзу начнется уже завтра, - сообщила она.Глава Еврокомиссии опубликовала также видеообращение, в котором отметила, что во всех европейских государствах вакцины стали доступны одновременно. Он отметила, что вакцинация от заболевания позволит жителям Евросоюза постепенно вернуться к нормальной и привычной жизни.При этом Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что все жители Европы должны продолжать проявлять осторожность и защищать себя, предпринимая меры безопасности и следуя ограничениям, чтобы не допустить распространения инфекции.Напомним, что масштабная вакцинация от коронавируса стартовала уже в большинстве регионов России. Сегодня российский Минздрав одобрил применение препарата отечественного препарата для вакцинации от коронавируса людей старше 60 лет.Тем временем в США выявили первый случай острой аллергической реакции пациента на вакцину против коронавируса компании Moderna.