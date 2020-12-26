В Южной Корее жильцы многоквартирного дома, которые ни разу не контактировали друг с другом, почти одновременно заразились коронавирусной инфекцией. Местные медики полагают, что вспышка заболевания была связана с системой вентиляции квартир, через которую и передавалась инфекция. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщает издание Fox News, ссылаясь на исследование экспертов.Вспышка коронавируса в доме в Сеуле произошла еще в августе. После этого ученые тщательно исследование здание, на разных этажах которого была выявлена серия новых случаев коронавируса. Сначала инфекцию нашли у местной жительницы шестого этажа, потом в этой же семье заболевают ее муж и дочь. Затем заболел ребенок у их соседей этажом ниже. После этого заболели жильцы четвертного, десятого и одиннадцатого этажей.При этом все квартиры, где жили зараженные, были расположены на одной линии. Инфекционисты предположили, что коронавирус мог передаваться через отверстие для вентиляции в ванной комнате.Ранее сайт Kp.ru писал, что коронавирус передается так же, как и другие вирусы, вызывающие грипп и ОРВИ — в основном при непосредственном контакте с носителем. Однако ученые выявили и несколько дистанционных вариантов передачи инфекции.