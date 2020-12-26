По меньшей мере семь человек, в том числе пятеро детей, пострадали после того, как автомобиль протаранил детский сед в японском городе Саппоро. В настоящее время все пострадавшие доставлены в больницу, их жизни ничто не угрожает, сообщает в субботу, 26 декабря, агентство Kyodo.Сегодня в полдень в центре пятого по величине города Японии на острове Хоккайдо произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей на городском перекрестке. Из-за аварии водителей одной из машин не справился с управлением и транспортное средства вылетело за пределы проезжей части, пробило стекло детского сада на первом этаже и оказалось внутри здания.В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять малышей в возрасте от двух до четырех лет, и два воспитателя детского сада. Они были оперативно госпитализированы в медицинское учреждение, угрозы для жизней пострадавших нет.