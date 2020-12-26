Советский разведчик и бывший офицер британской MI6 Джордж Блейк погиб от естественных причин. О причине смерти Джорджа Блейка в субботу, 25 декабря, сообщил глава пресс-бюро Службы внешней разведки Сергей Иванов, пишет издание «Российская газета».Он сообщил, что у разведчика сегодня резко поднялось давление. Приехавшие к нему медики смогли нормализовать самочувствие мужчины, однако через некоторое время Джордж Блейк снова почувствовал себя плохо. Через несколько минут после этого он скончался.Напомним, что Джордж Блейк умер на 99-ом году жизни. Он служил в MI6 ещё во время Второй мировой войны, а позже принял решение перейти на сторону СССР и начал свою работу в КГБ.Выражая соболезнования близким и родным Блейка, российский президент Владимир Путин отметил, что советский разведчик был настоящим профессиональном, которые за годы своей тяжелой работы внёс неоценимый вклад в обеспечение стратегического паритета и сохранение мира на планете.