Российское министерство иностранных дел пошутило в ответ на письмо американского посла в России Джона Салливана Санта-Клаусу. Свой ответ российское внешнеполитическое ведомство оставило на странице в социальной сети Twitter в субботу, 26 декабря.На этой неделе посольство Штатов в Москве выложило в Facebook фотографии, посвященные подготовке к Новому году. Одну из рождественских елок в этом году в США украсили дезинфицирующим средством для рук и масками, отметив, что чувство юмора как никогда необходимо в такое тяжелое время.На странице также опубликовали письмо американского посла Джона Салливана Санта-Клаусу. Дипломат уверяет волшебника, что весь год хорошо себя вел, использовал маску и сохранял социальную дистанцию. В качестве подарка Салливан попросил у Санты хоккейную клюшку, вакцину от коронавирусной инфекции и новые кроссовки.- Уважаемый посол, Санта осуществил вашу мечту о вакцине от коронавируса? Если нет, то у нашего Деда Мороза есть для вас подарок. Российская «Спутник V» одобрена для вакцинации людей старше 60 лет, - написали представители российского министерства иностранных дел в Twitter. Послу Салливану в ноябре этого года исполнился 61 год.