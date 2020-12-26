Командование американскими вооруженными силами около Вашингтона тайком от действующего президента Дональда Трампа обсуждает действия на случай введения республиканцем военного положения в стране до инаугурации 20 января Джозефа Байдена. В Пентагоне не исключают, что президент мобилизует своих сторонников, чтобы помешать процессу передачи власти демократу. Об этом в субботу, 26 декабря, пишет журнал Newsweek, ссылаясь на источники в ведомстве.Отмечается, что данные дискуссии ведутся втайне от Белого дома и сторонников Трампа в командовании ВС США. Военные эксперты составляют сценарий на случай, если поступит приказ ввести в столицу регулярные войска и обеспечить порядок на время инаугурации и переходного периода.Ведомство допускает даже почти нереальный сценарий, при котором Трамп задействует войска для захвата оборудования, которое используют для обработки избирательных бюллетеней, чтобы так добиться пересмотра результатов выборов. Источники издания выражают крайнее беспокойство тем, что Минобороны могут втянуть в подобный кризис.В материале издания позиция военного командования Соединенных Штатов противопоставляется мнению экс-советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна, который на прошлой неделе допустил возможность использования армии для проведения перевыборов в некоторых штатах. Пентагон сделал все возможное, чтобы отмежеваться от позиции Флинна и его встречи в Белом доме.Напомним, что в конце ноября Дональд Трамп принял решение помиловать своего бывшего помощника по национальной безопасности. В 2017 году Флинн вынужден был покинуть этот пост из-за того, что якобы не в полной мере проинформировал вице-президента Майкла Пенса о беседах с Сергеем Кисляком, который в то время был российским послом в Вашингтоне.