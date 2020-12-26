Новый южноафриканский штамм коронавирусной инфекции может оказаться более опасным, чем привычным нам COVID-19. Об этом заявил профессор Питер Хорби, возглавляющий консультативную группу правительства Великобритании по новым и возникающим угрозам респираторных вирусов, пишет в субботу, 26 декабря, издание Daily Mail.Ученые отметил, что новая мутация коронавирусной инфекции может делать заболевание более заразным, а также влиять на способность антител нейтрализовать инфекцию. В связи с этим, увеличивается риск заразиться коронавируса, а вакцины становятся менее эффективными, чем предполагали их разработчики.Питер Хорби отметил, что о таких проблемах свидетельствуют структурные данные при исследовании мутаций коронавируса, которые в дальнейшем следует проверить в рамках лабораторных испытаний.Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что российские тест-системы для диагностики коронавирусной инфекции выявляют любые существующие штаммы заболевания. Кроме того, в России скоро будет готов специальный тест на новые штаммы COVID-19.Ранее британские медики нашли новую мутацию коронавирусной инфекции, которая, по предварительным оценкам, может быть на 70 процентов заразнее обычного коронавируса. РФПИ говорил, что российская вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» эффективна и против новой «британской» мутации заболевания.