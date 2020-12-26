Российское правительство запретило до конца следующего года госзакупки медицинских масок из других государств, кроме стран ЕАЭС. Такое постановление кабмина опубликовали в субботу, 26 декабря, на официальном портале правовой информации.Весной этого года российские власти решили запретить допуск импортных промышленных товаров к госзакупкам, а также к закупкам для нужд обороны страны и безопасности государства. Ограничения не распространяются на продукцию из стран ЕАЭС.Новые закон внес изменения в список продукции, которая указана в данном весеннем постановлении. В частности, туда включили медицинские, в том числе хирургические изделия не включенные в другие группировки (только в отношении медицинских масок), а также средства защиты головы и лица.Соответствующее предложение в ноябре этого года подготовили специалисты российского Минпромторга. Ведомство указывало, что до марта объем производства медицинских масок на территории РФ составлял порядка 0,6 миллиона штук в день, но из-за ввода дополнительных производственных линий максимальный суточный объем выпуска достиг 21 миллиона.При этом максимальная среднесуточная потребность в масках россиян и компаний России составляла 10,8 миллиона штук. Объем закупок масок для государственных и муниципальных нужд в первом полугодии уходящего 2020 года специалисты оценили примерно в 370 миллионов штук, более 80 процентов спроса было удовлетворено товарами из государств Юго-Восточной Азии.