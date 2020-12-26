Власти Японии решили ввести временный запрет на въезд в государство в отношении всех иностранцев, помимо японцев и граждан других стран с долгосрочными визами, постоянно проживающих на территории Японии. Мера начнется действовать с 28 декабря до конца января 2021 года, говорится в распространенном в субботу, 26 декабря, сообщении японского правительства.Отмечается, что ввести такую меру безопасности власти Японии решили в порядке превентивных мер в связи с обнаружением нового штамма коронавируса в некоторых государствах.Кроме того, жителям Японии, которые совершают краткосрочные бизнес-командировки, вновь придется оставаться на карантине в течение двух недель после возвращения. Японцам, которые возвращаются из государств, где был выявлен новый штамм заболевания, необходимо будет иметь при въезде документ о наличии отрицательного теста на коронавирусную инфекцию. Данный тест следует сдать не позднее чем за трое суток до прибытия на территорию Японии.Напомним, что в Японию для граждан других государств ограничения на въезд были ослаблены в начале октября этого года. В первую очередь послабления мер коснулись людей, имеющих право на долгосрочное проживание в стране, а также деловых поездок в медицинских, образовательных, культурных и деловых целях. Ослабление ограничений коснулось и студентов-иностранцев, которые учатся в Японии.