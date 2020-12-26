Японские читатели оценили публикацию издания Yahoo News Japan о планах российского министерства обороны разместить 51 военный объект на Курильских островах.В материале портала говорится, что 25 объектов уже введены в эксплуатацию, среди них есть несколько общежитий. Все построенные и запланированные здания сейсмостойкие, поэтому должны выдержать землетрясения магнитудой до девяти баллов.Один из читателей издания выразил мнение о том, что строительство новых российских объектов является следствием «мягкотелой политики Абэ». Он выразил сомнения в том, что власти Японии на самом деле хотят вернуть себе «северные территории». Пользователь призвал правительство своего государства «требовать» у российской стороны все острова Курильской гряды и южную часть Сахалина. Его поддержал другой читатель издания, который отметил, что правительство Японии все реже говорит о данной проблеме.Пользователь Yas в свою очередь призвал усилить оборону на острове Хоккайдо.- С Россией шутки плохи. Мы стараемся выстроить с ними дружеские отношения, но ничего не получается. Если мы не проснемся от своего пацифизма, то Япония пропадет, - написал он.Еще один комментатор призвал жителей Японии забыть о Курилах – он считает, что к стране они никогда не вернуться. Также пользователь призвал \\"забыть\\" о газопроводе из России на остров Хоккайдо и заняться его обороной.Напомним, что Россия и Япония уже несколько десятилетий пытаются заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о принадлежности южных Курильских островов, которые вошли в состав СССР. Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы необитаемых островов – так называемых «северных территорий». Позиция российского стороны заключается в том, что Курилы вошли в состав Советского Союза по итогам войны, и российский суверенитет не подлежит сомнению.