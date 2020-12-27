За последние сутки в Москве зарегистрировали 7 тысяч 480 новых случаев COVID-19. Это не антирекорд, но прирост значительный.- За сутки госпитализированы 1 тысяча 774 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 569 человек. 10,8% среди заболевших - дети, 40,8% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,3% - от 46 до 65 лет, еще 13,3% - от 66 до 79 лет. Также 4,8% среди заболевших люди старше 80 лет, - говорится в сообщении Оперативного штаба столицы.В мэрии напоминают о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, а также школьникам 6-11 классов и студентам, обучающимся дистанционно.Уже ближайшее время Москве откроют дополнительные три корпуса для пациентов с COVID-19. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.- К сожалению, приходится констатировать, что пандемия у нас продолжает наступать, как и во всем мире. Конечно, мы надеемся, что ситуация стабилизируется и пойдет на спад, но пока этого не происходит. В связи с этим мною принято решение о мобилизации еще трех больших больничных корпусов наших стационаров для того, чтобы они были готовы принять пациентов, подстраховать ситуацию, — сказал градоначальник.На сегодняшний день в запасе есть около пяти тысяч коек для лечения больных коронавирусом. Но, по словам мэра Москвы, этот запас не должен быть исчерпан.Тем временем в столице продолжается бесплатная вакцинация от коронавируса. Круг тех, кому она положена, постоянно расширяют. С понедельника, 28 декабря, сделать прививку могут работники сферы общественного питания и жилищно-коммунального хозяйства, спортивных учреждений, органов охраны правопорядка, сотрудники некоммерческих и религиозных организаций и волонтеры. Кстати, вакцинация будет вестись и на новогодних каникулах.Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что у указанных категорий москвичей в новогодние дни будет много общения с другими людьми, поэтому им нужна защита от коронавирусной инфекции.Для тех, кто уже заразился, продолжает действовать режим самоизоляции. Жители столицы часто предпочитают городским квартирам дачи. Но как быть если кончились дрова? На дворе все-таки не лето. Оказалось, что начиная с осени болеющие коронавирусом пользуются услугами доставки от столичных коммунальных служб. Дрова уже привезли в 30 тысяч загородных домов. Причем цены льготные. Заказать доставку можно на сайте mos.ru. Сервис доступен не только, тем кто находится на самоизоляции, но и пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями.А вот на московские рестораны, бары и клубы все никак не найдут управу. Нарушают карантинные ограничения они с незавидной регулярностью. Антигерой последних суток - ресторан Choice Moscow, которому грозит штраф до 1 млн рублей за работу после полуночи. Напомним, по указу мэра общепит должен работать до 23.00.