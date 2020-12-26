В российской столице на Новый год 31 декабря ожидается плюсовая температура и осадки в виде снега и дождя. Об этом говорится в прогнозе погоды в Москве на официальном сайте Гидрометцентра России.Похолодании в Москве придет в грядущее воскресенье, температура в городе может опуститься до минус 10 градусов. Днем по области небольшой снег. В понедельник ожидается , переменная облачность, без осадков, однако по столичному региону температура может опуститься до минус 15 градусов по Цельсию.29 декабря синоптики обещают небольшой снег и температуру днем минус 2-7 градусов. А вот 30 декабря ожидается облачная погода, снег, начнется повышение температуры - днем до плюс одного градуса.В Новый год 31 декабря в российской столице ожидается плюсовая температура и осадки в виде снега и дождя. Температура воздуха в этот день может составить до плюс четырех градусов.Как писал сайт Kp.ru, в столице России в текущем году следует ждать «скандинавскую» зиму, которая может характеризоваться как мягкая, теплая и умеренно снежная.