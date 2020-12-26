В Москве Кунцевский суд оштрафовал на десять тысяч рублей бойца без правил Магомеда Исмаилова за провокацию массовой драки зрителей на турнире Fight Nights Global Winter Cup в российской столице. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщила агентству ТАСС пресс-служба суда.Отмечается, что суд признал спортсмена виновным по статье Кодекса об административных правонарушения о грубом нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований.Напомним, после массовой драки на турнире в Москве полиция составила административный протокол на бойца ММА Магомеда Исмаилова. Из полиции спортсмена отпустили, а суду предстояло принять решение о наказании для него: штраф или арест на срок до 15 суток.Как писал сайт Kp.ru, инцидент случился вечером 24 декабря. Бойцы ММА Исмаилов и Минеев устроили массовую драку в октагоне. Их и других участников драки смогли разнять правоохранители. Турнир из-за случившегося был прерван.ПО ТЕМЕЭто просто бизнес: зачем бойцы ММА Исмаилов и Минеев устроили массовую дракуНе исключено, что это - просто раскрутка их будущего боя. Непримиримым соперникам нужны 50 млн рублей (подробности)