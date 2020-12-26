Глава кафедры иммунологии и микробиологии в Харьковской медицинской академии последипломного образования Андрей Волянский предупредил о вымирании Украины. Он сообщил, что семь лет назад несколько областей государства и его столица могли похвастаться преобладанием количества новорожденных над количеством умерших, однако в текущем году это соотношение упало в среднем по стране к 1:2. Об этом эксперт сообщил в интервью «Корреспонденту» в субботу, 26 декабря.Ученый отметил, что в 2020 году можно прогнозировать 295-300 тысяч рождений на 595-600 тысяч смертей. При этом, по его словам, на территории Украины еще никогда не рождалось менее 300 тысяч детей.Андрей Волянский считает, что вполне вероятно и дальнейшее снижение показателя до 200 тысяч новорожденных в год. В настоящее время в стране вступает в возраст деторождения молодежь, то есть местные жители в возрасте 20-25 лет.- В период с 1995 по 2000 годы родилось мало детей. Многие представители этого поколения либо уже уехали из Украины, либо покинут страну в ближайшем будущем, - объяснил эксперт.Такая удручающая картина сложилась в Центре, на Севере и на Востоке государства. Число смертей в три и более раз превышает количество рождений в Сумской, Черниговской, Луганской и Донецкой областях.По мнению ученого, причины такой обстановки состоят в снижении доходов населения, падении уверенности в завтрашнем дне и отсутствии государственных программ стимуляции деторождения.