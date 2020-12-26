Представители главного управления министерства внутренних дел по Москве опровергли появившиеся в некоторых средствах массовой информации данные о взрыве возле Государственного академического центрального театра кукол имени Образцова в центре российского столицы. Об этом агентству ТАСС сообщили в правоохранительном ведомстве в субботу, 26 декабря.До этого в некоторых СМИ и Telegram-каналах появилась информация о том, что неизвестный якобы подорвал взрывпакет около театра на Садовой-Самотечной улице в Москве.- Подобных заявлений в полицию не поступало. Телефонограмм из учреждений также не было. На указанное место выезжали сотрудники правоохранительных органов, они также не нашли подтверждений данной информации. Пострадавших нет. Несмотря на это, организована соответствующая проверка, - объяснили в МВД.Пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям по Москве также опровергла информацию о взрыве. Сообщение, появившееся в СМИ, было проверено, оно не подтвердилось, подчеркнули в ведомстве.