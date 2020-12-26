Первую прививку от коронавирусной инфекции в Германии сделали 101-летней местной жительнице. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщает издание Bild.Первой привитой от коронавируса в стране стала Эдит Квойцалла из города Хальберштадт на федеральной земле Саксония-Анхальт. Официально вакцинация на территории ФРГ начнется в грядущее воскресение в 9:00 по московскому времени (7:00 по местному). Однако 101-летняя Квойцалла уже в субботу получила первую инъекцию Comirnaty – препарата, разработанного консорциумом BioNTech - Pfizer. Всего необходимы две инъекции.Сообщается, что женщина проживает в доме престарелых. Там сегодня были привиты и другие постояльцы, а также персонал учреждения.Как ранее писал сайт kp.ru, накануне в Германии обнаружили первый случай нового «британского» штамма коронавирусной инфекции. Болезнь обнаружили у женщины, которая несколько дней назад прилетела из Великобритании в аэропорт Франкфурта-на-Майне. В настоящее время зараженная находится на изоляции у себя дома - в земле Баден-Вюртемберг. «Британский» коронавирус уже пробрался во многие государства мира: Австралию, Данию, Нидерланды, ЮАР и другие.