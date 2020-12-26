Глава Гознака Аркадий Трачук считает, что в России нет никакого смысла и необходимости создавать банкноты номиналом больше 5000 рублей. Об этом он сообщил в субботу, 26 декабря, в интервью изданию РИА Новости.Эксперт напомнил, что крупные суммы в настоящее время быстрее и удобнее оплачивать безналичным способом.- Нужны ли крупные номиналы как средство накопления? Все-таки в текущих условиях 5000-й банкноты для, не побоюсь этого слова, заначки вполне достаточно. Едва ли нужна банкнота какого-то более высокого номинала, - отметил Аркадий Трачук.Глава Гознака добавил, что не видит ни одной сферы применения наличных, в которой была бы необходима купюра номиналом выше пяти тысяч.Ранее Аркадий Трачук рассказывал о самых распространенных способах подделки паспортов в России. Один из них - это переклеенная фотография. Несмотря на всю банальность такого метода, определить подделку без специальных навыков и оборудования может быть весьма трудно.