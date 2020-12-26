Ученые из центра контроля и предупреждения заболеваний Великобритании перечислили пять симптомов коронавирусной инфекции, при обнаружении которых пациенты следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Об этом в субботу, 26 декабря, пишет издание Daily Express.Медики отметили, что обращаться внимание следует не только на основные симптомы коронавируса, то есть повышение температуры, продолжительный кашель и потерю вкуса и обоняния. Насторожить пациентов также должны и более редкие признаки заболевания. К ним эксперты отнесли затрудненное дыхание, боль и сдавленность в груди, спутанное сознание, неспособность быстро проснуться, а также посинение губ и кожи на лице.Британские ученые предупредили, что это далеко не все подобные проявления болезни, поэтому лучше проконсультироваться с врачами и при обнаружении у себя других тревожных или необычных симптомов.Напомним, недавно ученые из Великобритании нашли на территории королевства новую мутацию коронавирусной инфекции, которая, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного COVID-19. Пока что нет данных о том, как мутация влияет на летальность заболевания.