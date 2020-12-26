С начала пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились более 80 миллионов человек. Об этом в субботу, 26 декабря, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, ведущего подсчеты на основе информации международных организаций и властей стран.В настоящее время число случаев заражения коронавирусом в мире достигло отметки в 80 027 056. За весь период от заболевания умерли более 1,75 миллиона человек. Смогли пройти успешный курс лечения и полностью выздороветь после заражения коронавирусом более 45 миллионов человек.Наибольшее число заражений за все время эпидемии зафиксировали на территории Соединенных Штатов, инфекцию подхватили свыше 18 миллионов американцев. Всего в США умерли 330 345 зараженных. Второе место в печальном рейтинге занимает Индия с 10 миллионами выявленными случаями, за ней следует Бразилия с 7 миллионами.Напомним, по данным российского оперативного штаба по борьбе с пандемией, за минувшие сутки в России выявлено 29 258 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 3 021 964 человек.